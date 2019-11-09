Трамп рассказал о неизвестном разговоре с Зеленским

9 ноября 2019     23
Трамп рассказал о неизвестном разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него была еще одна беседа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, о которой никто не знает. Его слова передает CNBC.

По словам американского лидера, этот разговор прошел до переговоров в июле. Он предположил, что его политические оппоненты захотят обнародовать эту беседу, и заявил о готовности сделать это при необходимости.

Издание предположило, что под неизвестным разговором имеется в виду звонок Трампа Зеленскому в апреле. Тогда американский лидер поздравил избранного украинского президента с победой на выборах, о чем в своем Twitter написал бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

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18:21 — 25 сентября

В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Дональд Трамп якобы пытался оказать на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот помог ему избраться на второй срок. По некоторым сведениям, президент США давил на украинского лидера в июльском телефонном разговоре, требуя от него начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.

На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента, а Трамп, в свою очередь, распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил украинскому коллеге каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

Источник: Лента.Ру

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