Трамп рассказал о противной Меган Маркл

1 июня 2019     4
Трамп рассказал о противной Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп назвал герцогиню Сассекскую Меган Маркл «противной». О своем отношении к ней он рассказал и интервью The Sun.

Супруга британского принца Гарри ранее очень критически отзывалась о главе США, обвиняя его в том, что во время президентской кампании в 2016 году он делал «женоненавистнические» и «обостряющие противоречия» заявления. Она также отмечала, что отдала свой голос за оппонента Трампа, демократа Хиллари Клинтон.

По словам Трампа, он не знал о высказываниях Маркл. «Я не знал, что она была противной», — добавил американский лидер. Тем не менее, президент отметил, что, по его мнению, герцогине удалось справиться со своим новым статусом после замужества и пожелал ей удачи. «Она станет очень хорошей американской принцессой», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Маркл не примет участие в программе визита Трампа по приглашению королевы Великобритании Елизаветы II из-за необходимости сидеть с ребенком.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

Трамп рассказал о противной Меган Маркл
Трамп рассказал о противной Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп назвал герцогиню Сассекскую Меган Маркл «противной». О своем отношении к ней он рассказал и интервью The …


Новая планета Солнечной системы получила имя
Новая планета Солнечной системы получила имя

Карликовая планета, которая находится рядом с Плутоном, обрела свое имя — Гунгун. Об этом 1 июня сообщает телеканал «Звезда». Новую …


В США в результате стрельбы погибли более 10 человек
В США в результате стрельбы погибли более 10 человек

В результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Виргиния, США) погибли 11 человек. Об этом сообщает Reuters. Также сообщается в шести …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info