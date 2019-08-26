Трамп рассказал о самом частом вопросе на саммите G7

26 августа 2019     10
Трамп рассказал о самом частом вопросе на саммите G7

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter рассказал о вопросе, который он чаще всего слышал от других лидеров стран-членов «Большой семерки» (G7) на саммите, проходящем во французском Биаррице.

По его словам, другие мировые лидеры, которые знают о «прекрасной» внутригосударственной обстановке в США, спрашивали: «Господин президент, почему американские медиа ненавидят вашу страну так сильно? Почему они желают ей неудачи?»

Ранее в этот же день Трамп опроверг информацию зарубежных СМИ о том, что он находится в напряженных отношениях с лидерами стран G7.

С 24 по 26 августа во французском Биаррице проходит саммит G7. Москва была исключена из G8 (Канада, США, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Франция, РФ) в 2014 году после присоединения Крыма.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Трамп рассказал о самом частом вопросе на саммите G7
Трамп рассказал о самом частом вопросе на саммите G7

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter рассказал о вопросе, который он чаще всего слышал от других лидеров стран-членов «Большой …


Погба рассказал о пользе расистских оскорблений
Погба рассказал о пользе расистских оскорблений

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба в Twitter-аккаунте рассказал об отношении к расистским оскорблениям. «Мои предки и родители …


«Скоро начнут расти цены»: как сокращение импорта дизеля из России скажется на энергетическом секторе Украины
«Скоро начнут расти цены»: как сокращение импорта дизеля из России скажется на энергетическом секторе Украины

Ожидается, что доля российских поставок в импорте дизеля на Украину в августе сократится в два раза. Об этом заявил представитель …


Меркель отметила обнаруженные G7 риски в развитии мировой экономики
Меркель отметила обнаруженные G7 риски в развитии мировой экономики

Участники «большой семерки» (G7) видят значительные риски в развитии мировой экономики, связанные с торговлей. Об этом заявила в ходе пресс-конференции …


«Вулверхэмптон» на 97-й минуте ушел от поражения в игре с «Бернли»
«Вулверхэмптон» на 97-й минуте ушел от поражения в игре с «Бернли»

«Бернли» на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этомсообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча завершилась …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты