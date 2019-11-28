Трамп решил снизить расходы США на НАТО

28 ноября 2019     16
Трамп решил снизить расходы США на НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа решила сократить свои расходы на финансирование НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN.

В планах Белого дома — снизить долю поступлений в НАТО до 16 процентов с нынешних 22. Ожидается, что оставшиеся шесть процентов на себя возьмут остальные члены альянса.

Представитель НАТО подтвердил телеканалу эту информацию, заявив, что новая формула взносов была согласована ранее на этой неделе, и «показывает приверженность членов к альянсу и к более справедливому распределению бремени».

Впрочем, отмечает CNN, данный шаг Вашингтона можно считать символическим, поскольку общие военные траты США несопоставимо больше по сравнению с общим бюджетом НАТО в 2,5 миллиарда долларов.

20 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что значительная разница между военными расходами России и НАТО объясняется уровнем жизни и ценами. «Что касается цифр, то мы являемся эффективным альянсом, и у нас есть эффективные армии, но уровень затрат намного выше, что отражает просто более высокий жизненный стандарт», — пояснил он.

Источник: Лента.Ру

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