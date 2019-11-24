Трамп сообщил о несогласии американцев с импичментом

Президент США Дональд Трамп 24 ноября заявил, что большая часть американцев не поддерживает инициированный Демократической партией США процесс импичмента.

«Теперь опросы показали очень серьезное несогласие с импичментом, особенно в колеблющихся (с мнением — Ред.) штатах. 75% против 25%. Спасибо вам!», — написал он в свое Twitter.

22 ноября представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп приветствует возможное рассмотрение импичмента в сенате. При этом президент США ждет в качестве свидетелей своего оппонента на предстоящих выборах, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, автора жалобы, положившей начало этой ситуации, и главу расследования об импичменте Адама Шиффа.

Если палата представителей объявит президенту импичмент, сенат должен провести судебный процесс над главой государства. Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении. При этом республиканцы, которые контролируют большинство в сенате, импичмент не поддерживают.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против Джо и Хантера Байденов. Палата представителей приняла резолюцию в поддержку импичмента 31 октября.

Причиной стали два телефонных разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. В сентябре в СМИ появилась публикация о том, что в ходе июльского разговора с украинским лидером глава Белого дома призвал Киев расследовать деятельность Хантера Байдена. Подозрения опровергла публикация разговора, однако позднее стало известно, что стенограмма содержит пробелы.

Источник: Газета Известия