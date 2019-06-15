Трамп сравнил свою жену с Жаклин Кеннеди

Американский лидер Дональд Трамп сравнил свою супругу Меланью с женой 35-го президента Соединенных Штатов Жаклин Кеннеди.

По мнению главы Белого дома, нынешняя первая леди является такой же иконой стиля. Об этом он заявил, рассказывая про замену дизайна и цветовой гаммы на самолете Air Force One, который был разработан при участии Жаклин Кеннеди, пишет Associated Press.

«Это был стиль Джеки, и это хорошо, но у нас сегодня есть своя Джеки, и ее зовут Меланья», — отметил Трамп.

Президент США рассказал, что хочет заменить у лайнера голубой цвет на более темный, цвет военно-морского флота, а золотую полосу вдоль фюзеляжа на красную.

В феврале пользователи Сети раскритиковали наряд Меланьи Трамп с одной перчаткой, который она надела на обращение президента Соединенных Штатов к конгрессу.

Нынешняя первая леди США из-за любви к модным и стильным образам нередко становится объектом критики. Так, в декабре не совсем удачный наряд Меланьи вызвал море шуток в сети. Пользователи не разглядели на первой леди штанов.

Источник: Газета Известия