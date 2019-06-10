Транзит позади: Токаев победил на выборах президента Казахстана

Преемник Нурсултана Назарбаева победил на президентских выборах в Казахстане, набрав более 70% голосов избирателей. Несмотря на то, что транзит власти много лет оставался главной политической темой, переход прошел спокойно. По мнению экспертов, Касым-Жомарт Токаев — оптимальная фигура в контексте не только внутренней, но и внешней политики. Как прошли выборы в Казахстане, какие проблемы предстоит решать новому президенту страны и что с этого России, читайте в материале «Известий».

Оправданные ожидания

На президентских выборах в Казахстане победил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. По предварительным результатам ЦИК республики, за него проголосовали более 6,5 млн избирателей — это 70,76% голосов. Вторым по итогам выборов, в которых впервые за историю независимости страны (а это почти 30 лет) не участвовал Нурсултан Назарбаев, становится общественный деятель и журналист Амиржан Косанов — у него 16,2% голосов.

Следом идет единственная женщина среди кандидатов на пост главы государства — депутат нижней палаты парламента (Мажилиса) Дания Еспаева с 5,2% голосов, председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Толеутай Рахимбеков (3,2%), глава территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов (2,07%) и еще один депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков (1,82%). Меньше всего голосов — 0,92% — у общественного деятеля, писателя Садыбека Тугела, который первым подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом.

Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования, не было выявлено , заявил глава миссии наблюдателей ШОС, генсек организации Владимир Норов. Он отметил, что они выявлялись точечно, каких-либо жалоб представителям миссии не поступало.

Автор цитаты По данным ЦИК, явка на президентских выборах составила 77,4% — и эта цифра превзошла ожидания экспертов.

Политолог, главный редактор сборника «Кто есть кто в Казахстане» Данияр Ашимбаев заявил «Известиям», что до голосования звучали цифры в 60-70%. «Все-таки на президентские выборы, как правило, народ идет охотней, чем на парламентские. Добавился и фактор «нового президента», обеспечив некоторый накал страстей», — считает он.

Скачок политической культуры

Нурсултан Назарбаев, который сложил полномочия главы государства 19 марта, неоднократно высказывал поддержку Токаева со дня своей отставки. Он подтвердил намерение поддержать преемника, когда предложил выдвинуть его кандидатом в президенты на съезде правящей партии республики «Нур Отан» («Свет Отечества») в конце апреля. Он призывал население поддержать Токаев, подчеркивая, что именно он «полностью будет следовать политике дружбы и равных прав всех казахстанцев».

В день голосования Назарбаев заявил, что народ «выбирает не только человека, но и свое будущее, свою судьбу». «Я приостановил свои полномочия президентские, конституционным образом передали власть другому поколению. Я думаю, это правильно, потому что всё идет, всё развивается, движется», — отметил он.

После обнародования данных экзитполов стало ясно, что победа — в руках Токаева. Он первым делом поблагодарил казахстанцев за оказанное ему доверие. По мнению действующего главы государства, предвыборная кампания прошла спокойно и цивилизованно — «по сути дела, это была конкуренция предвыборных программ» , что свидетельствует о выросшем уровне «политической культуры». Но «впереди у нас очень большая работа» в условиях, когда меняется ситуация во всем мире, подчеркнул Токаев.

Автор цитаты «Мы стали объектом влияния международных турбулентных процессов. Казахстан, будучи частью мирового сообщества, ощущает на себе то, что происходит за его пределами, — подчеркнул он. — Мы должны быть вместе, чтобы работать на будущее Казахстана».

Церемония инаугурации избранного президента должна пройти в течение месяца после публикации официальных результатов выборов. А они, в свою очередь, должны быть обнародованы до 16 июня.

Касым-Жомарт Токаев уже принимает первые поздравления от глав государств, в том числе российского президента Владимира Путина . Первым ему уже пожелал успехов и плодотворной деятельности глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Кроме того, с победой на выборах его поздравил президент Молдавии Игорь Додон. Результаты голосования подтвердили высокую оценку вклада Токаева «в устойчивое развитие и повышение международного авторитета страны, стали проявлением твердой уверенности в последовательном продолжении политического курса и важнейших социально-экономических реформ», отмечается в сообщении на сайте главы Узбекистана Шавката Мирзиеева. Поздравительные письма также направили президенты Армении и Азербайджана Армен Саркисян и Ильхам Алиев.

№1 — запрос на перемены

После объявления данных экзитполов Токаев заявил, что Назарбаев «построил сильное многонациональное государство, известное во всем мире». Задача — не только сохранить эти достижения, но и «идти вперед по пути прогресса и созидания», подчеркнул он.

Справка «Известий» Токаев, занимавший пост председателя сената Казахстана, был назначен главой государства 19 марта после отставки Нурсултана Назарбаева. Приняв присягу, он назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня. Новый казахстанский президент — известный политик, занимавший в разные годы различные высокие посты: премьера министра, главы министерства иностранных дел, заместителя генсекретаря ООН Пан Ги Муна (единственным из Центральной Азии — в 2011-2013 годах), председателя верхней палаты парламента. Эксперты сходились во мнении, что его фигура — наиболее предпочтительный вариант для транзита власти. Токаев имеет огромный опыт как во внутренней политике, так и во внешней. Помимо работы в ООН, на международной арене он известен как политик, благодаря которому во многом был налажен астанинский процесс по межсирийскому диалогу.

По мнению политолога, члена общественного совета города Алматы Марата Шибутова, в первую очередь новому казахстанскому президенту необходимо отреагировать на запрос населения на политические реформы. «Во-вторых, надо будет найти форму диалога и работы вместе с остальными кандидатами в президенты», — добавил он в беседе с «Известиями».

Сейчас складывается конфигурация власти в виде сильного президента в лице Касым-Жомарта Токаева, влиятельного Сената под председательством Дариги Назарбаевой и подотчетного правительства. « Имеет место сильный перекос из-за того, что правительство очень много всего решает, и оно, по сути, никому не подотчетно, — отмечает Шибутов . — Перед Токаевым стоит задача усилить контроль над правительством и сделать более влиятельным парламент, таким образом ликвидировав перекос. И, конечно, дать больше власти регионам».

Процесс обновления региональной политики уже начался — сейчас обсуждается усиление имеющих по закону широкие полномочия органов местного самоуправления (маслихатов). Очевидно, что парламент, выборы в который должно пройти в течение года, и дальше будет идти по этому пути. Правительство Казахстана в феврале возглавил Аскар Мамин, за плечами которого опыт работы на посту первого вице-премьера, президента АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» (Казахстанские железные дороги), руководителя администрации Астаны и также министра транспорта и коммуникаций. Токаев, Дарига Назарбаева и Мамин формируют своеобразную триаду новой власти, верховным арбитром в которой остается Нурсултан Назарбаев — лидер правящей партии и председатель Совета безопасности Казахстана.

Серьезных конкурентов у Токаева на выборах не было, считает политолог Данияр Ашимбаев. По его словам, тема транзита власти была основной в течение последний десятилетий. Были силы, которые ожидали «путча, переворота и всяческих неожиданностей», однако «транзит прошел по совершенно спокойному сценарию». «Назарбаев сделал ставку на наиболее уравновешенного и наименее скандального кандидата, поэтому интерес к транзиту у многих вызвал обратную реакцию», — считает эксперт.

Он подчеркивает, что кандидатура Токаева стала наиболее приемлемой, поскольку он нейтрален к большинству аппаратно-олигархических группировок — а значит, не приходится ждать сюрпризов от контрэлит.

Стабильность с соседом

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял, что намерен поддерживать курс предшественника, в том числе и касательно партнерства с Россией. Показательно, что на следующий же день после выборов он принял посла РФ в республике Алексея Бородавкина. В ходе встречи дипломат передал Токаеву поздравления с «убедительной победой на выборах при очень впечатляющей явке» от Владимира Путина.

Первый зампредседателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев в преддверии дня голосования подчеркивал, что позиция Токаева по отношению к России предельно ясна — это главный партнер и союзник Казахстана . Москва также последовательно отстаивает курс на партнерские взаимовыгодные отношения.

«Казахстан был и остается стратегическим партнером России, в том числе в торгово-экономической и политической сферах», — заявил журналистам в понедельник, 10 июня, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Токаев — выгодная политическая фигура для России, уверен политолог Марат Шибутов. «Он опытный дипломат, который понимает ценность долгосрочных отношений, ценность диалога и ценность стратегии, которая должна быть долгосрочной», — резюмировал он.

Источник: Газета Известия