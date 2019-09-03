Трансатлантический полет щенка закончился смертью по вине персонала авиакомпании

3 сентября 2019     18
Трансатлантический полет щенка закончился смертью по вине персонала авиакомпании

Девятимесячный бульдог по кличке Роджер не перенес трансатлантический перелет из-за сотрудников авиакомпании, которые на 18 часов оставили животное без воды. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел на борту авиакомпании KLM, следовавшем из Амстердама в Бостон, штат Массачусетс. Как рассказали хозяева погибшего пса, они приобрели собаку в Европе для своего шестилетнего сына.

«Он [ребенок] быстро привязался к нему. Это был его лучший друг. Он был особенным для него, потому что нашему сыну нужна была эмоциональная поддержка», — рассказала мать мальчика Андрея Сувайна.

По прибытии в США семья проследовала в пункт выдачи негабаритного багажа, чтобы забрать питомца, однако им сообщили, что он не перенес перелет. Тогда туристы отвезли тело щенка в ветеринарную клинику, где им сказали, что питомец погиб от теплового удара и обезвоживания.

После этого семья Сувайна наняла адвоката и сейчас требует объяснений от авиакомпании.

Это не первый случай гибели собаки во время длительного рейса. Так, в марте хаски не перенес трансатлантический перелет и умер в грузовом отсеке самолета. Инцидент произошел на рейсе Амстердам — Лос-Анджелес, который выполнялся перевозчиками Air France-KLM. Пса неправильно погрузили в грузовой отсек, и ему не хватило кислорода. Мертвым питомца нашла хозяйка.

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Источник: Лента.Ру

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Трансатлантический полет щенка закончился смертью по вине персонала авиакомпании
Трансатлантический полет щенка закончился смертью по вине персонала авиакомпании

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