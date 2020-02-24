Тренер Логинова прокомментировал возможный уход биатлониста из спорта

24 февраля 2020     20
Тренер Логинова прокомментировал возможный уход биатлониста из спорта

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович прокомментировал инцидент с обысками в Италии и высказывание самого спортсмена о возможном завершении карьеры. Слова специалиста приводит «Р-Спорт».

Касперович подчеркнул, что об уходе Логинова из спорта речи не идет. По словам специалиста, биатлонист допустил такой вариант развития событий на эмоциях.

Касперович также отметил, что на решение Логинова отказаться от участия в масс-старте повлияла ситуация с обысками. «Доказать победой их неправоту? Поймите, мы всегда всем все доказываем. С России вечно спрашивают. А на самом деле ничего мы не должны», — заявил Касперович.

Утром 22 февраля полиция Италии начала обыски в номере Логинова, где также проживал партнер россиянина по сборной Евгений Гараничев. Поводом для проверки стало нарушение Касперовичем правил аккредитации на турнир, как заявил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Логинов отказался от участия в масс-старте 23 февраля. Также стало известно, что в отношении биатлониста в Италии было заведено уголовное дело. При этом россиянин сохранил право покинуть территорию страны.

Источник: Лента.Ру

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