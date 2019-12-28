Тренер Медведевой отреагировал на снятие фигуристки с чемпионата России

28 декабря 2019     12
Тренер Медведевой отреагировал на снятие фигуристки с чемпионата России

Канадский тренер Брайан Орсер, под руководством которого занимается российская фигуристка Евгения Медведева, прокомментировал решение спортсменки сняться с участия в чемпионате России перед произвольной программой. Слова специалиста приводит Sport24.

«Евгения была в фантастической форме, она была подготовлена к этому чемпионату. Конькам всего несколько недель, поэтому мы не могли такого ожидать. Это трагически ужасно», — заявил Орсер.

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00:03 — 12 октября

Сама фигуристка объяснила снятие с турнира нежеланием получить травму: накануне у Медведевой сломались коньки. В новых 20-летняя спортсменка не смогла тренироваться.

Ранее 28 декабря Медведеву удалили из списка участников произвольной программы.

По итогам короткой программы россиянка занимала пятое место, набрав 71,08 балла.

Чемпионат России по фигурному катанию 2020 года проходит с 24 по 29 декабря в Красноярске. По итогам первенства будет сформирован состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы.

Источник: Лента.Ру

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