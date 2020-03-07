Тренер описал состояние «упавшей духом» Медведевой

7 марта 2020     14
Тренер описал состояние «упавшей духом» Медведевой

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер описал состояние своей подопечной Евгении Медведевой. По словам специалиста, спортсменка сейчас переживает не лучшие времена. Об этом сообщает Sports.ru.

Орсера сказал, Медведева продолжает тренироваться. Однако российская спортсменка пропустит чемпионат мира, и поэтому сейчас она занимается по обычной программе. «Мне кажется, она немного упала духом», — поделился тренер. Тем не менее, Орсер отметил бойцовские качества фигуристки, которая не пропускает тренировок.

3 марта спортсменка рассказала, что у нее есть проблемы с ментальным здоровьем. Она добавила, что, как и у многих спортсменов, у нее возникает чувство неуверенности в собственных силах.

В декабре 2019-го Медведева снялась с чемпионата России из-за нежелания получить травму: у спортсменки сломались коньки. По итогам турнира победу праздновала 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова. Из-за этого Евгения не может претендовать на попадание в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет с 16 по 22 марта в канадском Монреале.

До весны 2018-го Медведева также представляла группу Тутберидзе. На счету россиянки серебро на Играх в Пхенчхане, два золота чемпионатов мира и две победы на чемпионатах Европы.

Источник: Лента.Ру

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