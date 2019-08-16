Тренер «Спартака» Кононов ответил фанатам на критику его внешнего вида

16 августа 2019     16
Тренер «Спартака» Кононов ответил фанатам на критику его внешнего вида

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после победы над швейцарским «Туном» в Лиге Европы рассказал, почему третью игру подряд не надевает пиджак.

Журналисты спросили у специалиста о связи между тем, что команда одержала третью победу подряд, и тем, что в каждой из этих игр Кононов не носил классический костюм.

«Повелся» ли я на акцию трибун? Хочется пошутить, но отвечу так: как мне удобно, так и хожу. А в классическом костюме вы меня еще увидите», — приводит слова Кононова «Газета.ру».

Ранее фанаты «Спартака» на матче против «Тамбова» провели акцию, критикуя внешний вид специалиста. Они вывесили на секторе несколько пиджаков, а также скандировали: «Уходи, пиджак».

Ассоциации между Кононовым и пиджаком проводят с 2016 года, когда глянцевый журнал GQ включил тренера в список самых хорошо одетых мужчин России.

Ранее в четверг, 15 августа, «Спартак» обыграл швейцарский «Тун» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, где сыграет с «Брагой». Первый матч состоится 22 августа в Португалии , ответный — 29 августа в столице.

Источник: Газета Известия

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