Тренер «Спартака» пообещал провести расследование после победы над ЦСКА

19 августа 2019     8
Тренер «Спартака» пообещал провести расследование после победы над ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов пообещал разобраться, почему команда провела два разных тайма в дерби с ЦСКА. Его слова приводит Sports.ru.

«Почему команда выходит на первый тайм немного закрепощенной, а не раскрепощенной? Об этом было сказано в перерыве. Проведем серьезное расследование и на эту тему серьезно поработаем», — заявил Кононов.

Специалист отметил, что матч вышел тяжелым, но выразил удовлетворение тем, что команда играет от матча к матчу все увереннее. «Наша задача в первую очередь — восстановиться», — подытожил тренер.

Ранее 19 августа «Спартак» обыграл ЦСКА в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Дублем в составе красно-белых отметился центральный защитник Самуэль Жиго, за армейцев забил Марио Фернандес.

После шести туров РПЛ «Спартак» с 11 очками занимает четвертое место в таблице. ЦСКА с 10 очками расположился на шестой строчке. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 14 очков.

Источник: Лента.Ру

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