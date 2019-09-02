Тренер «Спартака» связал поражение от «Зенита» с «каким-то вирусом»

2 сентября 2019     13
Тренер «Спартака» связал поражение от «Зенита» с «каким-то вирусом»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит ТАСС.

Кононов заявил, что многие футболисты команды в матче против «Зенита» играли с высокой температурой. «Открою нюансы — “Спартак” накануне посетил какой-то вирус. Увы, но мы проиграли, этот проигрыш принимаю на себя», — отметил тренер.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся 1 сентября и завершился со счетом 0:1. Единственный гол забил защитник сине-бело-голубых Юрий Жирков.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает шестое место, имея в активе 14 очков. В следующем туре красно-белые встретятся с «Уралом».

Источник: Лента.Ру

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова …



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