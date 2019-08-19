Тренер «Тоттенхэма» рассказал об «огромной ошибке» президента клуба

19 августа 2019     12
Тренер «Тоттенхэма» рассказал об «огромной ошибке» президента клуба

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино подверг критике решение президента клуба Даниэля Леви и боссов других команд о раннем закрытии трансферного окна в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает Sky Sports.

«Я с самого начала не был согласен с ранним закрытием трансферного окна в АПЛ, но тогда все были уверены, что это пойдет на пользу. Думаю, теперь Леви и многие другие поняли, что это было огромной ошибкой. Надеюсь, что мы исправимcя к следующему сезону», — заявил специалист.

Летнее трансферное окно в Англии в нынешнем сезоне было закрыто 7 августа. До этого переходы в АПЛ, как и во многих других европейских чемпионатах, были разрешены до 2 сентября. Сейчас клубами с Туманного Альбиона нельзя заявлять на сезон новых футболистов, но игроки английских команд могут присоединяться к коллективам из других европейских первенств.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Источник: Лента.Ру

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