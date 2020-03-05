Тренер ЦСКА объяснил стычку с тренером «Спартака» после матча

5 марта 2020     10
Тренер ЦСКА объяснил стычку с тренером «Спартака» после матча

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил стычку с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско после поражения в матче 1/4 финала Кубка России. Его слова приводит Sport24.

Гончаренко назвал футбол эмоциональным видом спорта, особенно для тренеров. «То, что есть на тренерской скамейке, там и останется. У нас пытаются сделать так, чтобы тренеры сидели на трибуне. Нас штрафуют за эмоции», — посетовал он.

4 марта «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в дополнительное время. При этом победный гол красно-белые забили в меньшинстве. После финального свистка Тедеско направился к Гончаренко, чтобы пожать ему руку. Белорусский специалист продемонстрировал свое нежелание контактировать с наставником соперника и оттолкнул его.

В полуфинале «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». В другой встрече 1/2 финала встретятся победители матчей «Химки» — «Торпедо» и «Шинник» — «Урал».

Источник: Лента.Ру

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