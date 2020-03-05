Тренер ЦСКА оттолкнул тренера «Спартака» после поражения в Кубке России

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался жать руку главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско после поражения в матче 1/4 финала Кубка России. Встреча транслировалась на «Матч Премьер».

После финального свистка Тедеско направился к Гончаренко, который продемонстрировал свое нежелание контактировать с наставником соперника. Белорусский специалист начал уходить в подтрибунное помещение, и тренер «Спартака» пытался остановить его, схватив за плечи. Тогда Гончаренко оттолкнул Тедеско.

Ранее 4 марта «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в дополнительное время. При этом победный гол красно-белые забили в меньшинстве.

В полуфинале «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». В другой встрече 1/2 финала встретятся победители матчей «Химки» — «Торпедо» и «Шинник» — «Урал».

Источник: Лента.Ру