Третий мост пострадал в Коми из-за льда на реке

21 ноября 2019     12
Третий мост пострадал в Коми из-за льда на реке

В Коми ледяная масса повредила мост через реку Луза. На время ремонта школьников перевели на дистанционное обучение.

Мост был поврежден в районе поселка Коржинский. Из-за высокого уровня воды и обильного ледохода были оборваны тросы крепления наплавного моста на автодороге республиканского значения «Занулье-Матвеевская-Галь-Коржинский». Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

В распоряжении дорожной компании и спасателей есть все необходимые средства и техника для восстановления моста. Ожидается, что его поставят в створ 21 ноября. Ситуация осложняется тем, что необходимо чистить берега от льда.

На время ремонтных работ школьников, проживающих в поселке Коржинском и обучающихся в селе Лойма, перевели на дистанционное обучение.

Ранее шуга повредила мосты возле села Черныш и на участке между деревней Оньмесь и поселком Велдорья.

Источник: Газета Известия

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