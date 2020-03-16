Треть бизнесменов России негативно оценили условия в 2019 году

16 марта 2020     23
Треть бизнесменов России негативно оценили условия в 2019 году

Более трети предпринимателей и бизнесменов России заявили об ухудшении условий для ведения своих дел и инвестиций в России в 2019 году. Об этом «Известиям» рассказали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Так, 34,2% представителей крупного и среднего бизнеса высказались негативно о динамике инвестклимата в России за 2019 год. Отмечается, что в то же время в 2018 году положительную оценку не дали 42% респондентов.

При этом 51,8% бизнесменов признались, что в 2019 году их дела развивались успешно. Также по их словам, количество инвестиций в прошлом году тоже выросло.

Среди основных проблем для предпринимателей в России назвали рост тарифов, высокие налоги, недостаток квалифицированных кадров и давление на бизнес. Также обращается внимание на снижение спроса, административный барьер, недоступность кредитов и неэффективность российских судов.

Подробнее в материале «Известий»: На две трети полон: 30% бизнесменов негативно оценили деловой климат.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе опровергли информацию о появлении первого больного коронавирусом
В Севастополе опровергли информацию о появлении первого больного коронавирусом

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в городе не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а распространяемая …


В Мартыновском овраге реконструкторы покажут военный парад 1942 года
В Мартыновском овраге реконструкторы покажут военный парад 1942 года

Началась подготовка к фестивалю Мартыновский овраг, который пройдет 22 марта.  Реконструкторы из разных регионов страны покажут один из эпизодов Великой …


Газзаев: нет препятствий, чтобы доиграть РПЛ позже
Газзаев: нет препятствий, чтобы доиграть РПЛ позже

20:26 Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев не согласился с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, который предложил досрочно завершить сезон в …


Умер основатель группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов
Умер основатель группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов

20:38 Один из основателей группы «Гражданская оборона», гитарист Константин Рябинов, умер в возрасте 54 лет в Санкт-Петербурге, сообщила семья музыканта. …


Мусор со стройки стадиона 200-летия Севастополя перерабатывают на Первомайском полигоне
Мусор со стройки стадиона 200-летия Севастополя перерабатывают на Первомайском полигоне

В Севастополе на Первомайском полигоне ТБО работают новые линии по переработке отходов. Сюда привозят и строительный мусор со спортивного комплекса …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты