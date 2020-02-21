Трехметровую статую Будды установили во Владивостоке

21 февраля 2020     15
Трехметровую статую Будды установили во Владивостоке

На Орлиной сопке во Владивостоке открыли трехметровую статую Будды Амогасиддхи. Монумент установлен на территории Буддийского центра Алмазного пути традиции Карма Кагью. Церемония открытия статуи приурочена к празднованию тибетского Нового года.

Статуя Будды Амогасиддхи (в переводе означает — «Могучий победитель», «Сила без поражений», «Успешное достижение») символизирует бесстрашие, избавление от страхов и опасностей, к тому же благоприятствует успешному завершению любых позитивных начинаний, передает ИА PrimaMedia.

Всем гостям церемонии предложили взять по горсти благословленного риса или лепестков розы, подбросить в воздух и загадать желание. Главное условие — чтобы это желание было не о себе, а о счастье и благополучии окружающих, о процветании региона, о мире и добре.

Источник: Газета Известия

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