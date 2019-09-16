Трех работников реабилитационного центра арестовали в Ленобласти

Троих подозреваемых арестовали по уголовному делу о незаконном лишении свободы людей в частных реабилитационных центрах в Ленинградской области.

Как говорится в сообщении Следственного комитета в воскресенье, 15 сентября, всего по подозрению в совершении преступления задержаны пять человек.

Четвертому подозреваемому избран домашний арест, еще одному фигуранту дела следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде, передает RT.

По версии следствия, они навязывали гражданам, страдающим от алкогольной и иных зависимостей, услуги по якобы их медицинской реабилитации.

Людей помещали в частные дома с нарушениями санитарных норм и удерживали там насильно, навязывая родным за деньги необходимость длительного содержания.

Ранее стало известно, что восстановлением пациентов после тяжелых заболеваний займутся новые специалисты — врачи-реабилитологи, медицинские логопеды, эрготерапевты и кинезотерапевты.

Минздрав предложил с 2020 года создать в стационарах мультидисциплинарные бригады, в состав которых войдут специалисты.

Источник: Газета Известия