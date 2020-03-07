В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times.
Источник: Лента.Ру
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times.
Источник: Лента.Ру
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«Аэрофлот» сократит число рейсов в ряд стран из-за коронавируса
Российская авиакомпания «Аэрофлот» сократит число рейсов в города Южной Кореи, Вьетнама и Италии. Об этом сообщается на сайте компании. Изменения …
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Мишустин поздравил предпринимательниц с 8 марта
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил предпринимательниц с 8 марта. Текст поздравления премьера опубликовал в Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. …
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Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times. Источник: Лента.Ру
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«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче плей-офф КХЛ
Московский «Спартак» обыграл на домашней арене в овертайме столичное «Динамо» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). …
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Почти 100 человек умерли от коронавируса за последние сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за последние сутки зафиксировала во всем мире 99 новых случаев смерти от пневмонии, вызванной новым типом …