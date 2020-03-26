Три новых памятника установят в Тамбове в 2020 году

26 марта 2020     5
Три новых памятника установят в Тамбове в 2020 году

Власти Тамбова планируют установить три новых памятника в 2020 году. Изменения будут внесены в перечень предложений о возведении художественных объектов.

В 2019 году за счет спонсорских средств в городе установили две мемориальные доски и два памятных знака. Еще три объекта не были установлены по различным причинам. Работу планируют продолжить в 2020 году, сообщает «Онлайн Тамбов.ру».

В частности, в Тамбове появится монемент в виде пожарной машины, который увековечит трудовой подвиг сотрудников пожарно-спасательной службы. Его установят на улице Агапкина. В сквере на пересечении улиц Московской и Володарского планируют установить памятник Заслуженному учителю РФ Николаю Рябову.

Кроме того, на фасаде регионального отделения Союза художников России планируют установить мемориальную доску в память о Заслуженном художнике РФ Евгении Соловьеве.

Источник: Газета Известия

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