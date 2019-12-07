Три профсоюза Франции призвали усилить антипенсионные протесты

7 декабря 2019     19
Три профсоюза Франции призвали усилить антипенсионные протесты

Три главных профсоюзных организации Франции выступили с коллективным призывом мобилизировать акции протеста против планируемой правительством страны реформы пенсионной системы. Об этом сообщила французская газета Le Figaro в субботу, 7 декабря.

В ходе межсюзного собрания представителей SNCF (Национальная межпрофессиональная забастовка), в которую входят профсоюзы CGT (ВKT, Всеобщая конфедерация труда), Unsa и SUD, призвали усилить мобилизацию железнодорожников против предлагаемой реформы в ближайшие дни. На заседании представители рабочих организаций выразили надежду, что правительство Франции ответит на требования протестующих до рождественских каникул.

Общенациональная забастовка против пенсионной реформы началась во Франции 5 декабря. Инициатива, предложенная президентом страны Эммануэлем Макроном, должна унифицировать существующие сейчас пенсионные системы, которые, по его мнению, слишком дорогие и сложные.

Реформа предполагает введение балльной системы, учитывающей каждый отработанный день. В результате размер будущей пенсии будет зависеть от количества накопленных баллов. Новая система предполагает лишение привилегий представителей ряда профессий, в числе которых оперные артисты, юристы и моряки. Кроме того, фактически вырастет и возраст выхода на пенсию с нынешних 62 лет до 64. Это связано с тем, что из-за нововведений выходить на пенсию в 62 года станет невыгодно, хотя и не запрещено.

Полный проект реформы 11 декабря представит премьер-министр Франции Эдуард Филипп. 6 декабря в своем Twitter он подчеркнул, что решительно настроен на изменения, однако отметил, что не придерживается «логики конфронтации». Между тем, как отмечает газета Le Monde, Макрон относительно реформы и протестов хранит молчание, фактически самоустранившись и переложив решение вопроса на Филиппа.

На сегодняшний день средняя продолжительность жизни во Франции составляет 82 года. По данным статистической службы ЕС на 2018 год, экономически активно лишь 56% населения республики в возрасте от 15 до 74 лет. Это, в частности, объясняется высоким уровнем безработицы среди молодежи и ранним выходом на пенсию. Таким образом, ввиду тенденции на увеличение продолжительности жизни, продолжат расти и эти показатели.

В России с 1 января 2019 года в России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающее поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин. Для многодетных матерей была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию, а льготы, которые полагались гражданам по достижении пенсионного возраста, сохранились.

Источник: Газета Известия

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