Три человека погибли в ДТП с фурой под Иркутском

В результате столкновения грузовика Scania и легкового автомобиля Toyota Camry в Иркутской области погибли три человека, сообщает 9 февраля портал «Ирсити.ру» со ссылкой на региональное МВД.

Инцидент произошел примерно в 09:00 (04:00 мск) на трассе Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе около деревни Субботина.

Уточняется, что погибли водитель и два пассажира легковушки. О состоянии водителя грузовика Scania информации нет.

На месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

8 февраля три человека погибли и еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области.

Источник: Газета Известия