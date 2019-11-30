Три человека погибли в крупном ДТП в Красноярском крае

Три человека погибли, еще трое пострадали при столкновении двух иномарок в Красноярском крае, сообщили в региональном ГУ МВД 30 ноября.

Авария произошла в Уярском районе. По данным полиции, водитель автомобиля Honda 1981 года рождения, выезжая с заправки, не предоставил преимущество движения автомобилю Nissan.

В результате столкновения погибли водитель Honda и двое его пассажиров.

На место происшествии выехал начальник МО МВД России «Уярский» Сергей Гостюхин. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

29 ноября сообщалось, что в Башкирии водитель сбил на дороге пять детей.

Источник: Газета Известия