Три человека погибли, еще трое пострадали при столкновении двух иномарок в Красноярском крае, сообщили в региональном ГУ МВД 30 ноября.
Авария произошла в Уярском районе. По данным полиции, водитель автомобиля Honda 1981 года рождения, выезжая с заправки, не предоставил преимущество движения автомобилю Nissan.
В результате столкновения погибли водитель Honda и двое его пассажиров.
На место происшествии выехал начальник МО МВД России «Уярский» Сергей Гостюхин. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
29 ноября сообщалось, что в Башкирии водитель сбил на дороге пять детей.
Источник: Газета Известия
|
Жириновский счел вывод советских войск из Восточной Европы ошибкой
После победы в Великой Отечественной войне Советскому Союзу нужно было наказать страны Восточной Европы, воевавшие на стороне Гитлера. Об этом …
|
Три человека погибли в крупном ДТП в Красноярском крае
Три человека погибли, еще трое пострадали при столкновении двух иномарок в Красноярском крае, сообщили в региональном ГУ МВД 30 ноября. …
|
«Полиция разыскивает нападавшего»: в Гааге злоумышленник ранил ножом трёх человек
В пятницу, 29 ноября, в Европе с разницей в несколько часов произошло два нападения с ножом. После теракта в Лондоне, …
|
Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Кокляева и извинился
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в поединке по правилам бокса, который прошел в Москве. …
|
Джонсон пообещал, что ответственные за теракт в Лондоне будут найдены
29 ноября 2019, 23:58 Британский премьер Борис Джонсон пообещал, что власти найдут и накажут всех причастных к нападению на Лондонском …