Три человека погибли в результате ДТП под Киевом

8 марта 2020     17
Три человека погибли в результате ДТП под Киевом

Три человека погибли при столкновении грузовика Renault и легкового автомобиля Peugeot 307 CC на Бориспольской окружной трассе под Киевом, сообщает Regnum со ссылкой на издание «Информатор».

Среди погибших — мужчина и женщина, которые находились в салоне Peugeot. Грузовик при столкновении перевернулся на бок, его водитель не пострадал.

Авария произошла накануне, 7 марта, около 17:40 (18:40 мск). По предварительной информации, грузовик Renault двигался по Бориспольской окружной со стороны Харькова, а легковой автомобиль Peugeot 307 CC выезжал со второстепенной дороги на перекресток. В результате ДТП оба автомобиля съехали с трассы в поле.

Ранее 8 марта сообщалось, что в республике Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек. ДТП произошло на 36-м километре региональной автодороги Ухта–Троицко-Печорск в Сосногорском районе недалеко от села Нижний Одес. В аварии с участием автомобилей «Рено Дастер» и «Рено Меган» взрослые пассажиры и водители скончались до прибытия спасателей.

Источник: Газета Известия

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