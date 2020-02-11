Три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Верхнеуральском

В Верхнеуральском районе Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля. Погибли три человека, еще пятеро, в том числе ребенок, получили различные травмы.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по региону, авария произошла утром во вторник, 11 февраля, на 101-м км автодороги Южноуральск – Магнитогорск. По предварительной информации, автомобиль Ford Focus под управлением мужчины 1989 года рождения выехал на встречную полосу и врезался в машину Haval, за рулем которой находился водитель 1961 года рождения, пишет сайт 1obl.ru.

В результате столкновения водитель Ford и его пассажирка 1960 года рождения погибли на месте. Второй пассажир получил различные травмы и был госпитализирован.

В автомобиле Haval в момент ДТП находились пять человек. Погибла женщина, ее личность устанавливается. Четыре человека, в том числе четырехлетний мальчик, были доставлены в больницу.

10 февраля сообщалось, что жительница Иркутской области погибла, катаясь на тюбинге, прицепленном к движущейся иномарке. Водитель авто был задержан. Выяснилось, что он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Газета Известия