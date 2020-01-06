Три человека погибли на военной базе США в Кении при атаке боевиков

5 января 2020     35
Три человека погибли на военной базе США в Кении при атаке боевиков

Военнослужащий США и двое контрактников Пентагона погибли в Кении в результате атаки боевиков группировки «Аль-Шабаб» (входит в “Аль-Каиду“, которая запрещена в РФ). Об этом в воскресенье, 5 января, сообщает пресс-служба Африканского командования США.

Отмечается, что атака была совершена на военную базу кенийских вооруженных сил, которая также используется американскими военными, в районе аэродрома Мэнда-бэй. При этом ранения получили еще двое военнослужащих США, передает «РИА Новости».

Нападавшим, которые были вооружены стрелковым оружием, удалось проникнуть на территорию базы и повредить шесть гражданских воздушных судов, которые находились на аэродроме. Совместно с кенийскими военными атаку удалось отбить. О потерях среди боевиков не сообщается.

В 2017 году боевики «Аш-Шабаб» атаковали военную базу, располагающуюся на юге Сомали. В результате нападения произошел взрыв. Сообщалось о 26 погибших сомалийских солдатах. После нападения боевики покинули базу, забрав оружие, боеприпасы и несколько транспортных средств.

Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов») базируется в Сомали. Она тесно сотрудничает с международной организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Боевики «Аш-Шабаб» ведут борьбу против правительства Сомали, а также мешают гуманитарной деятельности ООН.

Источник: Газета Известия

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