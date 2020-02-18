Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Кургане

18 февраля 2020     4
Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Кургане

В Кургане произошел пожар в квартире многоэтажного дома по улице Чернореченской. Погибли двое мужчин и женщина, также пострадал ребенок из соседней квартиры.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, информация о пожаре поступила спасателям 17 февраля в 21:10. Прибывшие подразделения незамедлительно приступили к эвакуации жильцов, которые не могли выйти из-за дыма. Жильцы верхних этажей просили помощи, стоя на балконах, пишет ИА «Ура.ру».

Возгорание было локализовано в 21:21, ликвидацию объявили в 22:24. В результате пожара погибли три человека, также пострадал ребенок.

«По предварительным данным, в пожаре погибла семья, проживающая в квартире. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении», сообщает СУ СКР по региону.

Погибшими оказались мужчины 1972 и 1984 годов рождения и женщина 1956 года рождения. Состояние пострадавшего ребенка оценивается как удовлетворительное. Медики осмотрели его и не нашли причин для госпитализации.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В ночь на 18 февраля произошел пожар в Уфимском районе Башкирии. Погибли трое мужчин. По информации регионального МЧС, загорелся бревенчатый жилой дом, площадь возгорания составила 54 кв. м.

Источник: Газета Известия

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