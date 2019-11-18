Три человека погибли при стрельбе у магазина Walmart в США

18 ноября 2019     15
Три человека погибли при стрельбе у магазина Walmart в США

Вооруженный человек, полностью одетый в черное, открыл стрельбу возле магазина Walmart в городе Дункан, штат Оклахома, сообщает Daily Mail в понедельник, 18 ноября.

По сообщению свидетеля происшедшего, нападающий выстрелил девять раз. В результате погибли два человека — мужчина и женщина, а также сам стрелявший. О других жертвах не сообщается.

Стрельба была открыта на парковке рядом с магазином, нападавший был вооружен пистолетом. На фотографиях, опубликованных изданием, видно множество пулевых отверстий в лобовом стекле одного из автомобилей.

После происшествия городские власти сообщили о закрытии районных школ.

«Мы принимаем все меры предосторожности для защиты учащихся. В настоящее время все школы закрыты, пока полиция не сообщит, что район в безопасности», — цитирует издание официальное заявление властей.

Причины нападения уточняются.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольцы поздравили Деда Мороза с Днём Рождения
Севастопольцы поздравили Деда Мороза с Днём Рождения

Почему Дед Мороз отмечает этот праздник не зимой, а осенью, и какие подарки южане передают в резиденцию волшебника в Великом …


Вести Севастополь 18.11.2019
Вести Севастополь 18.11.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Дорожный ремонт продолжается Какие объекты почти готовы? И где сроки сорваны? – Главу города уложили на …


На Украине запустили проект по внедрению инструментов Google в кабмине
На Украине запустили проект по внедрению инструментов Google в кабмине

21:59 Правительство Украины запустило пилотный проект по внедрению инструментов Google в работу министров и организовало обучающие курсы для сотрудников по …


В Новой Москве резко подорожали квартиры
В Новой Москве резко подорожали квартиры

В третьем квартале 2019 года строящееся жилье Новой Москвы продолжило стремительно дорожать. Об этом говорится в материалах агентства «Метриум», поступивших …


Три человека погибли при стрельбе у магазина Walmart в США
Три человека погибли при стрельбе у магазина Walmart в США

Вооруженный человек, полностью одетый в черное, открыл стрельбу возле магазина Walmart в городе Дункан, штат Оклахома, сообщает Daily Mail в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты