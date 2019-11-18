Три человека погибли при стрельбе у магазина Walmart в США

Вооруженный человек, полностью одетый в черное, открыл стрельбу возле магазина Walmart в городе Дункан, штат Оклахома, сообщает Daily Mail в понедельник, 18 ноября.

По сообщению свидетеля происшедшего, нападающий выстрелил девять раз. В результате погибли два человека — мужчина и женщина, а также сам стрелявший. О других жертвах не сообщается.

Стрельба была открыта на парковке рядом с магазином, нападавший был вооружен пистолетом. На фотографиях, опубликованных изданием, видно множество пулевых отверстий в лобовом стекле одного из автомобилей.

После происшествия городские власти сообщили о закрытии районных школ.

«Мы принимаем все меры предосторожности для защиты учащихся. В настоящее время все школы закрыты, пока полиция не сообщит, что район в безопасности», — цитирует издание официальное заявление властей.

Причины нападения уточняются.

Источник: Газета Известия