Три человека стали жертвами ракетного обстрела в Сирии

2 июня 2019     7
Три человека стали жертвами ракетного обстрела в Сирии

Трое военнослужащих погибли и семеро получили ранения в результате ракетного удара по Сирии. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Силы Израиля обстреляли территории к юго-западу от Дамаска рано утром 2 июня. Военные выпустили несколько ракет со стороны Голанских высот. Они ударили по окрестностям провинции Эль-Кунейтра, которая находится в 40 километрах от сирийской столицы.

30 мая стало известно, что израильские танки направились к границе с Сирией. Они приблизились к сирийскому пограничному городу, перейдя демилитаризованную зону со стороны Голан.

Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии. Как правило, его целью становились иранские подразделения «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск.

В еврейском государстве указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

Источник: Лента.Ру

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