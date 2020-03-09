Трое погибли при столкновении автомобиля со стелой под Смоленском

9 марта 2020     14
Трое погибли при столкновении автомобиля со стелой под Смоленском

В Смоленской области автомобиль врезался в стелу городского парка, в результате происшествия двое человек получили травмы различной тяжести, трое скончались на месте. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает начальник пресс-службы УМВД России по Смоленской области Наталья Гуреева.

По ее словам, авария произошла в 3:00 на перекрестке улиц Большая Пролетарская и Пушкина в городе Сычевка. Автомобиль «Форд Фокус», за рулем которого находился 34-летний водитель с четырьмя пассажирами, не справился с управлением и совершил наезд на стелу центрального парка. Мужчина вместе с двумя 25-летними гражданами погибли до приезда скорой помощи. Еще двое человек 1999-го и 2001-го года рождения находятся в больнице.

«Газета.ру» отмечает, что на месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняются личности погибших и обстоятельства произошедшего.

7 марта в Коми погибли шесть человек при столкновении двух автомобилей.

Источник: Газета Известия

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