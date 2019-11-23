Тропическим растениям Африки предсказали исчезновение

23 ноября 2019     16
Тропическим растениям Африки предсказали исчезновение

Треть растительного мира тропической Африки оказалась перед угрозой исчезновения. Соответственное исследование опубликовал научный журнал Science Advanced.

Один из авторов работы Томас Куврер рассказал, что наибольшую нагрузку испытывают на данный момент Эфиопия, Танзания, южные районы Демократической Республики Конго и страны Западной Африки.

Больше 31,5% тропической флоры Африки находится на грани уничтожения, в горах Эфиопии этот показатель составил 76%, во внутренних районах дельты реки Нигер — 67%. Критическое положение зафиксировано в прибрежной зоне Гвинейского залива из-за массированной вырубки лесов.

Растительный мир тропической Африки столкнулась с растущим давлением со стороны индустриального мира. Это связано с расширением зоны лесозаготовок, а также роста потребности африканских стран в электроэнергии, развитием сельского хозяйства и увеличением добычи полезных ископаемых.

8 ноября первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов на круглом столе «Все в лес: итоги масштабной кампании «Сохраним лес» сообщил, что прекращения изменения климата можно добиться восстановлением болот, океанов и лесов.

Источник: Газета Известия

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