Тротуары в Ставрополе очистят от жвачек к праздникам

В Ставрополе началась очистка тротуаров перед 8 марта. С брусчатки убирают брошенную жевательную резинку.

По словам мэра Ставрополя Андрея Джатдоева, городские службы приступили к генеральной уборке улиц. В плане работ значится помывка тротуаров. Кроме того, рабочие отскребают с брусчатки жвачку. Глава города пожаловался на неаккуратность пешеходов, пишет NewsTracker.

Джатдоев призвал горожан сохранять улицы в чистоте и не бросать жевательную резинку на тротуар.

Ранее сообщалось, что из-за аномально теплой зимы в Самарской области решено раньше срока начать месячник по благоустройству. Обычно уборка территорий начинается 1 апреля.

Источник: Газета Известия