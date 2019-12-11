Туалет вновь сломался на американском сегменте МКС

11 декабря 2019     7
Туалет вновь сломался на американском сегменте МКС

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) вновь вышел из строя туалет, астронавты пользуются уборной на российском сегменте. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 11 декабря.

На МКС находятся два туалета российского производства — ассенизационно-санитарное устройство (АСУ), расположенное в российском модуле «Звезда», и WHC — в американском модуле Tranquility. Также имеются дополнительные санузлы в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях «Союз», но их разрешено использовать только в случае крайней необходимости.

Отмечается, что туалет на американском сегменте уже чинят.

В прошлый раз WHC ломались 27 ноября. Как сообщал командир МКС итальянец Лука Пармитано, у WHC постоянно срабатывали индикаторы неисправности, поэтому астронавтам пришлось пользоваться устройствами для сбора мочи. Меньше чем через сутки поломка была устранена.

Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин объяснил, что подобная поломка — нормальное явление, хотя происходит нечасто. По его словам, все оборудование на МКС сделано так, чтобы его легко можно было починить, да и специалисты на Земле никогда не бросают космонавтов один на один с проблемами.

На данный момент на станции находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.

Источник: Газета Известия

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