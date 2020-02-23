Турецкая колонна попала под удар сирийской армии в Идлибе

23 февраля 2020     19
Турецкая колонна попала под удар сирийской армии в Идлибе

Турецкая военная колонна попала под удар правительственных сил в населенном пункте Аль-Бара сирийской провинции Идлиб. Об этом со ссылкой на местных активистов сообщает Telegram-канал Военный обозреватель, опубликовавший кадры с места событий.

Отмечается, что турецкие военные были вынуждены укрываться в застройке во время обстрелов. По предварительным данным, несколько военнослужащих ВС Турции ранены.

Ранее сообщалось, что боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в Аль-Бару. Отмечалось, что турецкие силы были вынуждены покинуть район в целях собственной безопасности из-за воздушных ударов по объектам боевиков. Однако позже военный источник опроверг эту информацию.

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.

Россия, высказавшаяся в поддержку действий Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Армия Израиля перехватила 10 запущенных из Газы ракет
Армия Израиля перехватила 10 запущенных из Газы ракет

19:44 Из сектора Газа выпущены 20 ракет по Израилю, 10 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». Источник: Россия …


Россия обыграла Северную Македонию в квалификации к Евробаскету-2021
Россия обыграла Северную Македонию в квалификации к Евробаскету-2021

19:47 Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Северной Македонии в отборочном матче к чемпионату Европы-2021. РИА Новости Матч, …


Футболисты возмутились решениями российского арбитра-женщины и ушли с поля
Футболисты возмутились решениями российского арбитра-женщины и ушли с поля

Футболисты сборной звезд возмутились решениями арбитра Александры Пономаревой и ушли с поля во время матча со сборной России в финале …


Турецкая колонна попала под удар сирийской армии в Идлибе
Турецкая колонна попала под удар сирийской армии в Идлибе

Турецкая военная колонна попала под удар правительственных сил в населенном пункте Аль-Бара сирийской провинции Идлиб. Об этом со ссылкой на …


Мать с четырьмя детьми выпила водки перед полетом и потеряла сознание в самолете
Мать с четырьмя детьми выпила водки перед полетом и потеряла сознание в самолете

31-летнюю пьяную гражданку Германии обнаружили лежащей без сознания на борту перевозчика Easyjet, когда тот совершал рейс из баварского Мюнхена в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты