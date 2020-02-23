Турецкая колонна попала под удар сирийской армии в Идлибе

Турецкая военная колонна попала под удар правительственных сил в населенном пункте Аль-Бара сирийской провинции Идлиб. Об этом со ссылкой на местных активистов сообщает Telegram-канал Военный обозреватель, опубликовавший кадры с места событий.

Отмечается, что турецкие военные были вынуждены укрываться в застройке во время обстрелов. По предварительным данным, несколько военнослужащих ВС Турции ранены.

Ранее сообщалось, что боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в Аль-Бару. Отмечалось, что турецкие силы были вынуждены покинуть район в целях собственной безопасности из-за воздушных ударов по объектам боевиков. Однако позже военный источник опроверг эту информацию.

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.

Россия, высказавшаяся в поддержку действий Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

Источник: Лента.Ру