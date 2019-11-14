Турецкая Anex Tourism объявила о покупке «Интуриста»

14 ноября 2019     40
Турецкая Anex Tourism объявила о покупке «Интуриста»

Основатель турецкого холдинга Anex Tourism Нешет Кочкар заявил о покупке компании «Интурист», российской «дочки» обанкротившегося туроператора Thomas Cook. Об этом Кочкар сообщил Turizm Guncel 14 ноября.

Кочкар не стал раскрывать подробности сделки, отметив, что подробности будут известны позднее.

В Anex Tourism в комментарии РБК информацию не подтвердили и не опровергли, предложив дождаться заявления от «Интуриста». В российской компании, в свою очередь, планируют выступить с комментарием позднее.

Как отмечает Turism Ajansi, приобретение «Интуриста» рассматривали китайский инвестиционный фонд Fosun и немецкая компания Rewe Group.

Британская компания Thomas Cook владеет российским «Интуристом» как дочерним предприятием с 2011 года. В сентябре 2019-го компания, считайвшаяся старейшей в туристической отрасли, объявила о принудительной ликвидации и прекращении деятельности. Причиной тому стали провалившиеся переговоры с кредиторами — компания задолжала £1,7 млрд

Источник: Газета Известия

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