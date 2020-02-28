Турецкие власти сообщили о гибели 29 военных при атаке в Идлибе

28 февраля 2020     5
Турецкие власти сообщили о гибели 29 военных при атаке в Идлибе

Число турецких военных, погибших во время авиаударов в Идлибе, возросло до 29 человек. Сообщил губернатор провинции Хатай Рахми Доан в эфире турецкого телеканала NTV. Ранее сообщалось о девяти погибших.

Раненых солдат отправляют в Турцию через пограничный пост Джильвегёзю.

В четверг, 27 февраля, продолжились переговоры делегаций Москвы и Анкары по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб. Отмечается, что они длились 3,5 часа.

В ходе этих дебатов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что события в Идлибе развиваются в пользу возглавляемой им страны. Турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что Анкара обсуждает с Москвой возможность открытия воздушного пространства Сирии для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

26 февраля, между Россией и Турцией возникли разногласия по Идлибской зоне демилитаризации, где обострилась обстановка. Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь представители Минобороны РФ заявили, что Турция продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников. 24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Анкара не смогла отмежевать оппозицию, готовую к мирному урегулированию, от террористов.

Источник: Газета Известия

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