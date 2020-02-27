Турецкие военные погибли в Идлибе

27 февраля 2020     16
Турецкие военные погибли в Идлибе

Двое турецких военных погибли в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в министерстве обороны Турции, передает издание Daily Sabah.

По информации министерства, еще двое бойцов были ранены. Турецкие силы нанесли ответный удар и уничтожили несколько целей сирийской стороны, говорится в заявлении.

По состоянию на 26 февраля сирийские военные ведут бои с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками в районе города Саракиб, отбитого армией в начале февраля. После столкновений 20 февраля повстанцам удалось прорвать оборону войск в районе селения Найраб и занять его, однако контроль над ним, по мнению сирийских источников, является условным из-за активности российской авиации.

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.

Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

Источник: Лента.Ру

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