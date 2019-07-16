Турецкие отели снизили цены на размещение в июле-августе на 10–15%. Гостиницы, которые ранее резко подняли стоимость проживания, теперь недосчитались туристов, сообщили в АТОР во вторник, 16 июля.
По оценке Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD), в Анталье средняя загрузка отелей на июль-август прогнозируется на уровне 90–92%. При этом по некоторым объектам она достигнет лишь 82–85%.
Аналитики отмечают, что речь идет о тех гостиницах, которые на фоне успешного сезона 2018 года слишком резко подняли цены этим летом.
По итогам 2019 года в Турции ожидают более 6 млн российских туристов. За пять месяцев в стране отдохнуло почти 1,7 млн россиян, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее в июле директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что снижение качества обслуживания в турецких отелях связано с отсутствием у курортов этой страны конкуренции и желанием владельцев гостиниц получить максимальную прибыль при минимальных затратах.
Источник: Газета Известия
Сейчас читают:
|
Турецкие отели снизили цены на июль-август
Турецкие отели снизили цены на размещение в июле-августе на 10–15%. Гостиницы, которые ранее резко подняли стоимость проживания, теперь недосчитались туристов, …
|
Полиция Севастополя разыскивает Алину Прокопову
Вечером 10 июля на проспекте Победы у дома 32 водитель автомобиля КИА Пиканто, госномер A472PB/92, двигаясь по парковке у продуктового магазина, …
|
Депутаты Госдумы разрешили россиянам курить в аэропортах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента 16 …
|
Вести Севастополь 16.07.2019. Выпуск 17:00
Главные темы выпуска: – В Севастополе впервые провели операцию по удалению межпозвоночной грыжи эндоскопическим методом. – Миграция домашних животных на …
|
Приём граждан пройдёт в Департаменте здравоохранения
17 июля в Департаменте здравоохранения Севастополя с 14:00 до 17:00 пройдёт прием граждан, сообщила пресс-служба ведомства во вторник. Приём проведет первый заместитель …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!