Турецкие отели снизили цены на июль-август

16 июля 2019     14
Турецкие отели снизили цены на июль-август

Турецкие отели снизили цены на размещение в июле-августе на 10–15%. Гостиницы, которые ранее резко подняли стоимость проживания, теперь недосчитались туристов, сообщили в АТОР во вторник, 16 июля.

По оценке Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD), в Анталье средняя загрузка отелей на июль-август прогнозируется на уровне 90–92%. При этом по некоторым объектам она достигнет лишь 82–85%.

Аналитики отмечают, что речь идет о тех гостиницах, которые на фоне успешного сезона 2018 года слишком резко подняли цены этим летом.

По итогам 2019 года в Турции ожидают более 6 млн российских туристов. За пять месяцев в стране отдохнуло почти 1,7 млн россиян, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее в июле директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что снижение качества обслуживания в турецких отелях связано с отсутствием у курортов этой страны конкуренции и желанием владельцев гостиниц получить максимальную прибыль при минимальных затратах.

Источник: Газета Известия

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