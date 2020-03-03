Турецкий военный погиб в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в своем Twitter-аккаунте.
Источник: Лента.Ру
Турецкий военный погиб в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в своем Twitter-аккаунте.
Источник: Лента.Ру
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Турецкий военный погиб в Сирии
Турецкий военный погиб в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в своем Twitter-аккаунте. …
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