Турецкий военный погиб в Сирии

Турецкий военный погиб в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в своем Twitter -аккаунте.

Подсчитана выгода для российского бюджета от пенсионной реформы Выгода для российского бюджета от пенсионной реформы составила более 20 миллиардов рублей. К такому выводу пришло Национальное рейтинговое агентство (НРА), …



Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выразил уверенность в выигрышной позиции российских биатлонисток в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом …



Турецкий военный погиб в Сирии Турецкий военный погиб в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в своем Twitter-аккаунте. …



Украинский и российский хоккеисты подрались в Ташкенте Драка произошла между украинским и российским хоккеистами во время матча узбекского «Хумо» и башкирского «Тороса», проходившего в Ташкенте. Видео инцидента …

