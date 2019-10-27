Турецкий военный погиб на севере Сирии

27 октября 2019     12
Турецкий военный погиб на севере Сирии

Турецкий военнослужащий погиб на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САР). Еще пятеро были ранены, сообщило министерство обороны Турецкой Республики.

Как уточняется на странице ведомства в Twitter, потери турецкая армия понесла «при атаках террористов из Рабочей партии Курдистана». Были атакованы разведывательные группы в районе Рас-эль-Айна. Обнаруженные турецкими военными объектами были уничтожены, добавили в минобороны в воскресенье, 27 октября.

9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира», целью которой заявлено возвращение сирийских беженцев на родину и обеспечение мира в регионе.

22 октября президент России Владимир Путин встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Стороны приняли меморандум, согласно которому Россия и Турция начнут совместное патрулирование на севере САР и содействовать выводу курдских подразделений на 30 км от сирийско-турецкой границы.

26 октября Эрдоган заявил, что Анкара начнет новую операцию в Сирии против курдских формирований, которых Турция причисляет к террористам, если Россия не выполнит условия сочинских соглашений. Согласно ним курдские военные должны покинуть зону безопасности в 30 км у границ Турции.

Источник: Газета Известия

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