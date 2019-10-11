Турецкое минобороны сообщило о гибели первого военного в Сирии

11 октября 2019     17
Турецкое минобороны сообщило о гибели первого военного в Сирии

Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе военной операции армии Турции на северо-востоке Сирии. Об этом заявил глава министерства обороны страны Хулуси Акар.

Военный, звание которого не уточняется, погиб 10 октября во время столкновения с Рабочей партией Курдистана, передает «РИА Новости».

Ранее 11 октября турецкое командование сообщило об уничтожении 228 курдских бойцов (Курдские отряды народной самообороны признаны в Турции террористическими организациями).

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии под названием «Источник мира».

Основными целями операции заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в стране сирийских беженцев.

Эрдоган пообещал сохранить территориальную целостность Сирии и направить силы против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Источник: Газета Известия

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