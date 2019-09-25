Туристическую тропу проложили в Синицинском бору под Тюменью

Туристическая тропа появилась в Ишимском районе Тюменской области. Ее протяженность – 15 км. Официальное открытие запланировано на 18 октября.

Тропа начинается у спортивно-оздоровительной базы «Буревестник». На всем ее протяжении установили точки отдыха с крытыми скамейками, есть урны, туалеты и кострище. Туристы смогут узнать о флоре и фауне Синицинского бора, попробовать свои силы в спортивном ориентировании.

Как сообщает портал «Наш город» со ссылкой на организаторов тропы, деньги на ее создание – это грант в 100 тыс. рублей. Территорию под тропу в бору начали благоустраивать в начале лета. Она является особо охраняемой и памятником природы регионального значения.

Синицинский бор – самый южный естественный массив в Тюменской области. Рядом с ним находится деревня Синицина.

Источник: Газета Известия