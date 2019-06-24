Туристка решила выйти из летящего самолета и всех убить

Пассажирку арестовали за попытку открыть аварийную дверь самолета во время рейса. Об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошел 22 июня на рейсе авиакомпании Jet2 из Лондона в Даламан (Турция). По словам очевидцев, как только самолет взлетел, 25-летняя британка начала раздражать соседей. Стюардессы делали все возможное, чтобы успокоить ее, однако женщина вела себя все более агрессивно.
«Она выглядела абсолютно нормальной, когда села в самолет, но после взлета начало казаться, будто она выпила или приняла наркотики», — рассказал ее попутчик Стюарт Браун.
Через 45 минут после вылета дебоширка вскочила, пробежала по салону к двери аварийного выхода и попыталась ее открыть. Двум бортпроводникам удалось оттащить женщину, после чего она устремилась к кабине пилотов. Тогда один из пассажиров повалил ее на пол, а другие схватили ее за руки и ноги, чтобы утихомирить. Но та взбесилась еще сильнее и закричала, что хочет всех убить.
«Все внезапно вскочили и запаниковали. Дети плакали, а старики побежали в заднюю часть самолета, чтобы спрятаться, — поделилась другая попутчица Эми Варол. — Мне было очень страшно. Ведь я не могла ничего сделать, да и сбежать из самолета невозможно».
В результате пилоту пришлось связаться с аэропортом вылета (Станстед) и доложить о ситуации. Власти Великобритании отправили к лайнеру два истребителя Typhoon, чтобы они перехватили самолет и сопроводили его в аэропорт.
После посадки в Лондоне полиция арестовала дебоширку. Ей предъявлено обвинение в нападении на сотрудников авиакомпании и нанесении ущерба воздушному судну. Отмечается, что нарушительницу освободили под залог до 30 июля.
Ранее в июне пассажирка авиакомпании Pakistan International Airlines перепутала дверь аварийного выхода с туалетом. В итоге на борт пришлось вызывать инженеров, а вылет самолета задержали на семь часов.
Сейчас читают:
|
Жительница Украина пыталась подкупить российских пограничников
Гражданка Украины, выезжавшая с территории Крыма с поддельным документом, пыталась подкупить пограничников. Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по …
|
Севастопольцы могут зарегистрировать онлайн-кассу и в выходные дни
Для того, чтобы все желающие смогли реализовать свои права на применение налогового вычета на приобретение контрольно-кассовой техники, прием заявлений на …
|
Севастопольские яхтсмены стали призерами международной юношеской регаты
В Москве завершилась юношеская регата по парусному спорту. В ней участвовали больше ста человек в классах «Оптимист», «Лазер 4.7», «Зум-8» …
|
В Севастополе самая недоступная ипотека в России
Севастополь возглавил топ регионов России с самой недоступной ипотекой, об этом говорится в исследовании РБК. При расчетах аналитики Росбанка основывались …
|
Туристка решила выйти из летящего самолета и всех убить
Пассажирку арестовали за попытку открыть аварийную дверь самолета во время рейса. Об этом сообщает The Sun. Инцидент произошел 22 июня …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!