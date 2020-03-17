Турция допустила силовую зачистку трассы в Идлибе

Турция прикладывает все усилия, чтобы очистить трассу М4 в сирийской провинции Идлиб от террористических группировок и боевиков оппозиции, а также создать зону безопасности по обеим сторонам от дороги. Как считают собеседники «Известий», для достижения этой цели Анкара может предпринять и силовые меры.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прекрасно понимает, что вопрос с террористами группировки «Аль-Нусра» (запрещена в России) придется решать в любом случае. «И он предпочтет иметь дело с лояльными группировками “Сирийской народной армии”, на которые имеет большое влияние», — отметил специалист.

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17:19 — 20 февраля

Шурыгин напомнил, что Россия наладила безопасное прохождение турецких машин с совместными патрулями по курдским территориям на севере Сирии, поэтому пришло время Анкары отплатить за это и обеспечить безопасность на М4.

«Известия» напомнили, что первый совместный патруль по трассе Алеппо — Латакия отправился 15 марта от города Саракиб. Колонна из трех турецких бронеавтомобилей и автомобилей военной полиции прошла не более 70 километров и была остановлена протестующими с флагами оппозиции у поселка Нейраб. После совещания российских и турецких военных было решено не вступать в конфликт с блокирующими. Минобороны РФ предоставило турецким коллегам больше времени для урегулирования ситуации и открытия шоссе. Дата повторной попытки совместной операции пока не названа.

5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск сможет применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственные силы отвоевали почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставили позади себя ряд турецких наблюдательных постов. После этого Анкара резко нарастила свой военный контингент в регионе и начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска. Турции также оказывают поддержку лояльные ей боевики.

Источник: Лента.Ру