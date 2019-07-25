Турция запланировала вторжение в Сирию

25 июля 2019     23
Турция запланировала вторжение в Сирию

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в четверг, 25 июля, встретился с военными, чтобы обсудить вероятное проведение операции на севере Сирии. Об этом сообщили в ведомстве, передает Reuters.

Агентство отмечает, что это произошло на следующий день после предупреждения Анкары, переданного США. 24 июля в Турции указали, что у страны «кончилось терпение» на переговорах с Вашингтоном о создании зоны безопасности в регионе.

«Мы объяснили наши взгляды и передали запросы прибывшей сюда делегации. Ожидаем, что они оценят их и дадут немедленный ответ», — привели в министерстве слова Акара. Глава ведомства при этом подчеркнул, что Турция не потерпит каких-либо задержек и готова в случае необходимости взять инициативу в решении вопроса на себя.

Ранее в июле сообщалось, что Вооруженные силы Турции разобрали кусок ограждения на границе с Сирией. Пограничные заграждения полностью убрали к северу от сирийского приграничного города Тель-Абьяд в провинции Ракка. Подобные действия турецкой стороны последовали примерно через неделю после того, как СМИ сообщили о новой готовящейся операции Анкары к востоку от Евфрата.

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и их вооруженное крыло — «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США. В декабре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара готовит новые военные операции против террористов на сирийской территории.

В начале 2018 года Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. В результате район был оккупирован турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями.

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Источник: Лента.Ру

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