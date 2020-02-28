Турция заявила об ударах по солдатам вопреки координации с Россией

28 февраля 2020     18
Турция заявила об ударах по солдатам вопреки координации с Россией

Удары по позициям турецких сил в сирийской провинции Идлиб наносились несмотря на координацию действий с Россией. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu.

По словам главы Минобороны, Анкара заранее оповестила о местах дислокации своих частей в зоне деэскалации. При этом в месте, по которому сирийцы нанесли удар, вообще не было вооруженных группировок оппозиции, заявил он.

Акар добавил, что атака продолжалась даже после того, как Турция передала предупреждение. «Удары наносились даже по военным машинам скорой помощи», — сказал он.

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Ранее в российском Минобороны сообщили, что сирийская сторона без поддержки ВКС России наносила удары по позициям боевиков, которые пытались провести наступление по широкому фронту. При этом турецкие военные попали под обстрел в районе населенного пункта Бехун, хотя по переданным российской стороне координатам их там «не было и не должно было находиться».

Турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии ночью 28 февраля. Атака стала ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что, если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

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Источник: Лента.Ру

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