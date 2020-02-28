Турция заявила о гибели 22 военных в Идлибе

Турция заявила о гибели 22 военных в Идлибе. Данные привел губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган, сообщает NTV.

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