Турция заявила о гибели 22 военных в Идлибе. Данные привел губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган, сообщает NTV.
Источник: Лента.Ру
Турция заявила о гибели 22 военных в Идлибе. Данные привел губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган, сообщает NTV.
Источник: Лента.Ру
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Турция заявила о гибели 22 военных в Идлибе
Турция заявила о гибели 22 военных в Идлибе. Данные привел губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган, сообщает NTV. Источник: Лента.Ру